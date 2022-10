La Juventus Next Gen, contro la Pro Sesto, vuole tornare alla vittoria in campionato. I bianconeri scenderanno in campo al Moccagatta domenica, 16 ottobre 2022, alle 14:30. Ecco la lista dei giocatori convocati da Mister Brambilla:I CONVOCATI1 Garofani3 Stramaccioni4 Muharemovic5 Nzouango Bikien6 Riccio7 Sekulov8 Zuelli9 Da Graca10 Compagnon11 Cudrig12 Raina13 Poli14 Mulazzi15 Verduci17 Bonetti18 Rafia20 Iocolani21 Lipari24 Palumbo26 Barbieri27 Besaggio28 Barrenechea30 Sersanti31 PecorinoJuve32 Turicchia