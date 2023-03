Due punti buttati! La Juve Next Gen pareggia 1 a 1 con gli ospiti che segnano nel finale grazie ad un erroraccio di Huijsen e Raina. Ad aprire le danze un bellissimo gol di Compagnon.: 1-1: (Compagnon 33', Pitou 90'): Raina, Riccio, Poli, Huijsen; Sersanti, Nonge ( 56' Yildiz), Bonetti (56' Savona), Besaggio, Cudrig; Compagnon, Cerri (56' Da Graca). A disp. Vinarcik, Fuscaldo, , Muharemovic, Nzouango, Cotter, Lipari. All. Brambilla: Del Favero; Sportielli, Fietta, Boffelli; Perotti (Pitou 77'), Nicco (Ferri 70'), Bertoni, Vezzoni, Piran (Gavioli 77'); Stanzani (Chakir 70'), Piu (Castelli 70'). A disposizione: Mangano, Vaghi, Molinari, Citterio, Lombardoni. All. VargasSersanti (J), Castelli (P): Sig. Alfredo Iannello della sez. di Messina90' - Disastro difensivo di Huijsen e Raina, Pitou ne approfitta e pareggia79' - Yildiz allarga per Compagnon che a tu per tu con Del Favero si fa ipnotizzare75' - Pro Patria all'attacco alla ricerca del pari e bianconeri che faticano a salire55' - Ancora un gol annullato, ancora in fuorigioco, questa volta era stato Stanzani a gonfiare la rete46' - Inizia il secondo tempo38' - Gol annullato alla Pro Patria, Vezzoni in fuorigioco33' - GOL JUVE, Huijsen alza il raggio d'azione e si porta sulla trequarti, appoggio al limite dell'area per Compagnon che senza pensarci due volte scarica un mancino potente e preciso sotto la traversa25' - Pro patria che si affaccia dalle parti di Raina, Stanzani pericolo va vicino al gol3' - Missile di Nonge, Del Favero respinge e Cerri segna. Gol annullato per fuorigioco1' - Via al match!