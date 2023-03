IL TABELLINOJuve Next Gen-Pro Patria: 1-1Marcatori: (Compagnon 33', Pitou 90')Juve Next Gen (3-5-2): Raina, Riccio, Poli, Huijsen; Sersanti, Nonge ( 56' Yildiz), Bonetti (56' Savona), Besaggio, Cudrig; Compagnon, Cerri (56' Da Graca). A disp. Vinarcik, Fuscaldo, , Muharemovic, Nzouango, Cotter, Lipari. All. BrambillaPro Patria (3-5-2): Del Favero; Sportielli, Fietta, Boffelli; Perotti (Pitou 77'), Nicco (Ferri 70'), Bertoni, Vezzoni, Piran (Gavioli 77'); Stanzani (Chakir 70'), Piu (Castelli 70'). A disposizione: Mangano, Vaghi, Molinari, Citterio, Lombardoni. All. VargasAmmonizioni: Sersanti (J), Castelli (P)Arbitro: Sig. Alfredo Iannello della sez. di Messina