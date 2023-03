Due punti buttati! La Juve Next Gen pareggia 1 a 1 con gli ospiti che segnano nel finale grazie ad un erroraccio di Huijsen e Raina. Ad aprire le danze un bellissimo gol di Compagnon.– Quanto pesa l'incomprensione con Huijsen– Buona prova, pur con qualche distrazione– La Pro Patria attacca, ma sulla sua strada trova un Poli come al solito maiuscolo– Incomprensibile il calo d'attenzione nel finale, che costa due punti preziosissimi– Gioca da esterno e soffre il cambio di posizione, disorientato. Come al solito, però, tanto sacrificio a servizio della squadra– Il metronomo perde qualche battito durante il match, ma non si ferma mai (Dal 56’– Fa il suo, aiuta a chiudere sulle avanzate avversarie)– Mette nelle gambe i primi minuti da professionista, la testa è già a quel livello. E’ sua la prima occasione pericolosa, poi la solita qualità e quantità, nonostante qualche sbavatura (Dal 56’– Una buona apertura su Compagnon e poco altro)– Qualche guizzo, una ruleta, ma non riesce ad alzare il livello complessivo del gioco bianconero– Si vede poco e in quel poco che si vede ci sono tanti errori– Che gol e che peccato l’occasione sprecata nel finale, che pesa tantissimo. Quel mancino da fuori area, però, fa capire perché Allegri lo segua con attenzione e lo chiami in prima squadra– Si vede che sta bene ed è in fiducia, ha poche occasioni per far male ma quando il pallone gli capita tra i piedi sente la porta e crea pericoli (Dal 56’– Non riesce a tenere su palla e rendersi pericoloso)– Fa le nozze con i fichi secchi. Le assenze non si contano più e per poco non strappa 3 punti preziosissimi. Costretto a osservare impotente il disastro difensivo dei suoi