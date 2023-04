GOALLL #HUIJSEN



Primo goal in campionato per il nostro talento della difesa#Juventus pic.twitter.com/0AHes1T51U — JuventusJuvenil (@JuvenilJuventus) April 2, 2023

Giornata amara quella della Juve Next Gen, che ha dovuto arrendersi tra le mura amiche al Fieralpisalò, il quale si è imposto per 1-3 sulla squadra allenata da Brambilla. C'è però da registrare una nota positiva, perchè il giovane difensore Dan Huijsen ha trovato la sua prima rete in campionato e il suo terzo gol in stagione. Di seguito il video della realizzazione.