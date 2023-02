Complimenti al nostro Matteo Fuscaldo per la prima convocazione in #NextGen pic.twitter.com/noY31NK2kq — Juventus Next Gen (@JuventusNextGen) February 19, 2023

Per la prima volta il portiere Matteoè stato convocato dalla Juventus Next Gen di Massimo Brambilla. Tramite i propri profili ufficiali social la Juventus Next Gen ha fatto i complimenti al giocatore. Di seguito il post.