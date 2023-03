Non potrà dare una mano in campo ma fuori si; dopo il debutto in Serie A, Enzo Barrenechea ha voluto stare vicino alla Juventus Next Gen. L'argentino infatti nel prepartita della sfida contro il Vicenza era a bordocampo con Barbieri e Garofano e ha salutato la squadra che rientrava negli spogliatoi dopo il riscaldamento.