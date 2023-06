Dal sito ufficiale della Juve.La- insieme al- si è aggiudicata il premio, un riconoscimento per un concorso aperto a tutte le squadre appartenenti al campionato di. Taleera stato indetto dalla stessa Lega Pro e ha preso il via a ottobre 2022 con l’intento di riconoscere, oltre alla capacità nell’organizzazione di eventi.Con la giuria composta dal Presidente di Lega Pro Federico Gaetano e dall’AD Giovanni Palazzi, la Juventus Next Gen - insieme alla formazione lucana - hanno chiuso con il successo questa prima edizione del Premio Innovazione ChainOn. I progetti presentati sono stati giudicati come i più completi e maggiormente aderenti allo spirito di iniziativa.Ambizioso e originale, il prodotto portato alla luce da Juventus è riuscito a coinvolgere i fan grazie a una comunicazione efficace, resa possibile attraverso l’uso del social. In particolare è stata pubblicata una miniserie di 5 episodi dal nome: durante le puntate (sottotitolate in inglese) sono state narrate le vicende e il dietro le quinte della finale di Coppa Italia Serie C contro il Vicenza, dando una visione d’insieme molto fluida, dinamica e verticale. Il format ha toccato, quindi, i tasti giusti superando i 5 milioni di visualizzazioni, diventando il primo club a livello europeo a puntare su un progetto con queste caratteristiche.Infine ChainOn e Lega Pro si congratulano con le due società vincitrici in quanto l’innovazione è e sarà la parola chiave per il futuro delle società e del calcio, e i due club hanno colto in pieno il messaggio.Quindi, un ottimo passo in avanti per dare ancora più visibilità alla realtà Next Gen, vanto e patrimonio da continuare a custodire e a far crescere con sapienza.