Torna in campo la, dopo la sosta per le festività. Lo fa tra le mura amiche del Moccagatta di Alessandria; di fronte ilterzo in classifica e seria pretendente alla promozione in Serie B. Sfida difficile per i giovani bianconeri che sono reduci da tre sconfitte consecutive in campionato, ma galvanizzati dalle tante promozioni in prima squadra e dalle esperienze fatte durante il periodo di sosta Mondiale. Brambilla, però, dovrà fare i conti con i tanti infortunati e i giocatori che non saranno a disposizione perché convocati ieri dalla Prima squadra di Allegri.: in attesa: in attesa: Sig. Turrini di Firenze