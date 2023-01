Non riesce l'operazione riscatto alla Juventus Next Gen che perde 2 a 1 contro il Pordenone e inanella la quarta sconfitta consecutiva in campionato. La curiosità é che Brambilla schiera la sua squadra con la stesse veste tattica della Prima squadra - il 3-5-1-1 -, ma la Next Gen non ha la stessa solidità difensiva e fatica a creare occasioni da gol nitide.- Non ha colpe sui gol, per il resto risponde presente quando impegnato- Conferma l'ottimo momento di forma con tanti interventi importanti, nel 2-1 Dubickas é davanti e no ngli dà spazio per intervenire- Guida bene la difesa, ma nel 2-1 una sua uscita spalanca le porte agli attaccanti del Pordenone- L'impatto con il professionismo non é dei migliori: pochi minuti di gioco, entrata fuori tempo e ammonizione. Poi cresce con il passare del tempo, la bandierina del guardalinee gli nega la gioia del gol.- La punizione che porta al gol nasce da un suo spunto. Poi, però, non riesce a dare continuità e la maggior parte delle volte viene rimbalzato dalla difesa avversaria (Dal 76' MULAZZI sv)- Magari non ruba l'occhio, ma é costante nelle giocate e sbaglia poco- Nel 2-1 é in ritardo e si fa bruciare dal centrocampo avversario, in generale una prova non particolarmente brillante- Dal suo piede nascono alcune delle maggiori occasioni da gol della Juventus. Nel gol dell'1 a 1, però, é in ritardo sul tiro di Palombi (Dal 76' BESAGGIO sv)- A destra o a sinistra é una costante e dà sempre una soluzione ai compagni, diversi cross messi in mezzo ma non finalizzati (Dall'80' SEKULOV sv)- Oltre al gol é il migliore dei suoi. E' la quota fantasia e imprevedibilità tra le linee. Una nota negativa: a volte é troppo innamorato del pallone e manca il tempo di gioco per servire i compagni.- Lotta e fa sponda, ma fallisce una buona occasione di testa e, in generale, si vede poco in zona gol, non solo per colpa sua.- Fa indossare alla sua Juve Next Gen lo stesso abito tattico visto con la Prima squadra di Allegri. La differenza, però, é che la solidità difensiva non é la stessa e davanti la sua squadra crea poco.