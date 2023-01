IL TABELLINOJuve Next Gen-Pordenone: 1-2Marcatori: (Compagnon 3', Palombi 34', Dubickas 70')Juventus Next Gen (3-5-2): Garofani, Poli, Riccio, Huijsen (Cerri 89'); Ake (Mulazzi 76'), Sersanti, Barrenechea, Iocolano (Besaggio 76'), Barbieri (Sekulov 80'); Compagnon, Pecorino. A disp. Raina, Savona, Nzouango, Zuelli, Cudrig, Verduci, Bonetti, Lipari, Ntenda, Palumbo, Turicchia. All. BrambillaPordenone (4-3-1-2): Festa; Zammarini, Bruscagnin, Ajeti, Benedetti; Torrasi, Burrai, Giorico (Biondi 80'); Deli (Piscopo 65'); Palombi (Candellone 65'), Dubickas (Maset 90'). A disp. Martinez, Giust, Andreoni, La Rosa, , Biscontin, Ingrosso, Negro, Destito, Baldassar. All. Di Carlo.Ammonizioni: Zamarini (P), Huijsen (J), Ajeti (P), Benedetti (P), Riccio (J), Piscopo (P)Arbitro: Sig. Turrini di Firenze