Ancora una volta sono gli episodi a risultare determinanti, gli errori dei singoli, l'inesperienza che c'è e si vede. Lagioca bene e merita, ma contro ilfinisce solo 2-2.– E’ diventato un portiere solido e lo dimostra partita dopo partita, exploit importantissimo. Sul gol di Njambe però non è prontissimo– Che ingenuità nel finale! Errore non da lui, ma pesantissimo!– Rude quando serve, old school best school (Dal 72' STIVANELLO sv)– Qualche ingenuità che dimostra che, oltre le qualità, deve ancora maturare in alcune letture– Cross al bacio per Guerra e non è sicuramente l’unica cosa utile della sua partita– Qualche buona imbucata e poco più (Dall'85'- Si guadagna il rigore del momentaneo vantaggio, la sua crescita prosegue)– Detta i ritmi senza andare in affanno e senza mandare in affanno i compagni (Dal 68’- Entra male, diversi errori)– Il problema è sempre lo stesso: va a fiammate. Quel fuoco lì, però, merita di bruciare con maggiore continuità, senza mai spegnersi (Dal 68’- Fisicità e dinamismo a servizio della squadra)– Trova poco spazio, ma ogni tanto riesce a incunearsi nelle crepe della difesa del Pineto– Ha quella cosa lì di saper trasformare uno stop in un dribbling: tra le linee fa impazzire la difesa, anche se davanti non riesce a pungere. E che personalità nel calciare il rigore nel finale– Lega il gioco, si fa trovare, sbaglia ma poi incorna per sbloccare il risultato– È un’ottima Juve: buone trame, gioca bene, crea occasioni pericolose ed è sul pezzo. Ma viene ancora beffata, immeritatamente. La squadra però c'è, i segnali sono buoni