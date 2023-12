DaAd Alessandria la Juventus Next Gen e il Pineto si dividono la posta in palio al termine di una partita folle.La sfida tra bianconeri e abruzzesi finisce 2-2.Di seguito il tabellino del match.IL TABELLINO DI JUVENTUS NEXT GEN-PINETOSerie C NOW - Girone B - 17a giornataJuventus Next Gen-Pineto Calcio 2-2Stadio "Giuseppe Moccagatta" - Alessandria (AL)Marcatori: 11' st Guerra (J), 33' st Njambe (P), 49' st rig. Yildiz (J), 50' st rig. Volpicelli (P).Juventus Next Gen: Daffara, Savona, Huijsen, Muharemovic, Nonge (23' st Comenencia), Yildiz, Poli (cap.)(28' st Stivanello), Guerra, Palumbo (41' st Anghelè), Damiani (23' st Salifou), Turicchia. A disposizione: Scaglia, Crespi, Stramaccioni, Maressa, Cerri, Mulazzi, Ntenda, Iocolano, Mancini, Valdesi, Perotti. Allenatore: Massimo Brambilla.Pineto Calcio: Tonti, Amadio (cap.), Volpicelli, Germinario, Gambale, Lombardi (15' st Chakir), De Santis, Baggi (28' st Njambe), Ingrosso, Villa (15' st Evangelisti), Teraschi (41' pt Borsoi). A disposizione: Mercorelli, Grilli, Marafini, Ruggiero, Della Quercia, Macario, Foglia, Iaccarino. Allenatore: Daniele Amaolo.Arbitro: Gioele Iacobellis di Pisa (Assistenti: Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto, Tommaso Mambelli di Cesena. IV Ufficiale: Mattia Maresca di Napoli).Ammoniti: 22' pt Villa (P), 40' pt Teraschi (P), 44' pt Poli (J), 30' st Salifou (J), 46' st Turicchia (J), 48' st Tonti (P).Prossimo impegno:Serie C NOW - Girone B - 18a giornataFermana - Juventus Next GenStadio "Bruno Recchioni" - FermoSabato 16 dicembre - ore 16:15