Terza vittoria consecutiva in campionato per la Juventus Next Gen che si lascia alle spalle un periodo nero e risale la classifica, consolidando la posizione playoff. Basta un super Pecorino, autore di una doppietta, alla squadra di Brambilla per archiviare la pratica Piacenza.: 2-0: (Pecorino 46' e 65'): Crespi, Riccio, Poli, Huijsen; Barbieri, Besaggio (Palumbo 84'), Barrenechea, Iocolano (Sersanti 60'), Turicchia; Sekulov (Cudrig 71'), Pecorino (Da Graca 71').. Raina, Savona, Stramaccioni, Nzouango, Compagnon, Mulazzi, Bonetti, Lipari, , Cerri.. Brambilla: Nocchi; Nava, Cosenza (Rizza 55'), Accardi; Parisi, Persia (Chierico 46'), Suljic, Gonzi (Cesarini 66'); Munari (Zunno 77'), Morra, Plescia (Luppi 55').. Tintori, Reclaf, Palazzolo, Vianni, Zanandrea, Capoferri, Onisa.. Scazzola.: Persia (P), Accardi (P), Cosenza (P), Poli (J): Sig. Burlando della sezione di GenovaFISCHIO FINALE72' - Giocata di Besaggio che salta l'avversario con un doppio passo e piazza il pallone, palla fuori di poco65' - GOL JUVE, Sersanti guida il contropiede e serve Pecorino che davanti Nocchi non sbaglia46' - GOL JUVE, cross pennellato di Turicchia, Pecorino anticipa tutti di testa e infila sul secondo palo46' - Via alla ripresaINTERVALLO35' - OCCASIONE JUVE, Turicchia si libera sulla sinistra e mette in mezzo, Pecorino salta più in alto di tutti e colpisce di testa, Nocchi vola e toglie il pallone da sotto la traversa30' - Brivido Crespi: cross di Gonzi, la palla sfugge dalle mani del portiere che poi riesce a deviare in angolo15' - Sekulov si crea lo spazio per andare al tiro, palla deviata che esce di poco2' - CI prova huijsen dalla distanza, con il destro: palla deviata e calcio d'angolo1' - Via al match!