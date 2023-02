Terza vittoria consecutiva in campionato per la Juventus Next Gen che si lascia alle spalle un periodo nero e risale la classifica, consolidando la posizione playoff. Basta un super Pecorino, autore di una doppietta, alla squadra di Brambilla per archiviare la pratica Piacenza.- Perde un pallone pericoloso nel primo tempo, per il resto é impeccabile- Ennesima prestazione di personalità, dalle sue parti non si passa- Guida la difesa senza mai andare in affanno- Pressoché perfetto, che ci sia da anticipare l'avversario, fermarlo o impostare il gioco- Spinge meno del solito, ma su di lui si può sempre contare- Non la sua prova più brillante, bene ma perde qualche pallone di troppo (Dal 60'- Guida il contropiede e serve l'assist per la doppietta di Pecorino)- Luci e ombre, palloni intelligenti e interessanti si alternano a vistose sbavature- I suoi spunti spaccano la difesa piacentina, il pallone é incollato ai piedi (Dall'84' PALUMBO sv)- Palla pennellata sulla testa di Pecorino, e no nera la prima del match- Quando accelera non si può fermare, però spesso si ferma da solo per sbavature tecniche. Se si ripulisce nella gestione del pallone potrà fare un salto in avanti (Dal 71' CUDRIG sv)- Una lezione a chi pensa che fiducia e importanza dei gol per un attaccante siano solo artifizi retorici. Terza e quarta rete consecutiva, adesso non si ferma più. I problemi fisici? Un lontano ricordo (Dal 71' DA GRACA sv)- Terza vittoria consecutiva e partita dominata, meglio di così era difficile da immaginare