IL TABELLINOJuve Next Gen-Piacenza: 2-0Marcatori: (Pecorino 46' e 65')Juventus Next Gen (3-5-2): Crespi, Riccio, Poli, Huijsen; Barbieri, Besaggio (Palumbo 84'), Barrenechea, Iocolano (Sersanti 60'), Turicchia; Sekulov (Cudrig 71'), Pecorino (Da Graca 71'). A disp. Raina, Savona, Stramaccioni, Nzouango, Compagnon, Mulazzi, Bonetti, Lipari, , Cerri. All. BrambillaPiacenza (3-4-3): Nocchi; Nava, Cosenza (Rizza 55'), Accardi; Parisi, Persia (Chierico 46'), Suljic, Gonzi (Cesarini 66'); Munari (Zunno 77'), Morra, Plescia (Luppi 55'). A disp. Tintori, Reclaf, Palazzolo, Vianni, Zanandrea, Capoferri, Onisa. All. Scazzola.Ammonizioni: Persia (P), Accardi (P), Cosenza (P), Poli (J)Arbitro: Sig. Burlando della sezione di Genova