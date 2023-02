Gianlucaha parlato ai microfoni della Rai al 45' di- "I primi minuti sono stati difficili, abbiamo pagato lo scotto dell'atmosfera, c'era timore. Poi la squadra è uscita e ha meritato il pareggio, ci aspetta un bel secondo tempo. Il Foggia ha dimostrato di essere in ottima condizione ma sono fiducioso".- "Lui l'ha detto, risolti i problemi fisici è tornato un punto di riferimento, è tornato a giocare e segnare. La squadra si è appoggiata su di lui, siamo contenti, è un giocatore futuribile. La prima squadra è sempre là, l'obiettivo dei ragazzi è quello di fare sempre meglio per ritagliarsi uno spazio ma devono imparare per essere protagonisti qualunque sia la scelta della società"- "La cosa importante è mettere i giocatori nelle condizioni migliori per esprimersi, il mister può sfruttare le loro qualità. Così i ragazzi si stanno esprimendo al meglio, ma cambiando possono fare esperienze diverse".- "Ha potenzialità, lo ha dimostrato, è in grado di giocare anche da seconda punta come Sekulov che in questo momento è in buona forma e il mister lo sta sfruttando. Compagnon può sempre dimostrare di essere decisivo, non c'è modulo che possa impedirlo. Tante telefonate a fine anno? Ce lo auguriamo, che possano aggregarsi alla prima squadra come Miretti, Fagioli, Iling, questo lavoro può dare frutti".- "Ha tanta voglia di arrivare in alto, è intelligente, sa imparare dagli errori e ha personalità, calarsi in quel ruolo in Lega Pro non è scontato. Facciamo tanto affidamento su di lui".