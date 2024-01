DOVE VEDERE IN DIRETTA JUVENTUS NEXT GEN-PESCARA

DaPer la Juventus Next Gen la prima giornata del girone di ritorno coinciderà con la prima partita del 2024.Sarà una gara tosta in quanto se la dovrà vedere contro un'avversaria di assoluto livello come il Pescara.Fischio d'inizio al "Giuseppe Moccagatta" di Alessandria in programma domenica 7 gennaio alle ore 14:00.Juventus Next Gen-Vis Pesaro sarà trasmessa in diretta su Sky e in diretta streaming su Sky Go.