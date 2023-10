Si è conclusa da poco la sfida della sesta giornata del campionato di Serie C tra la Juve Next Gen e il Perugia, terminata con la vittoria della squadra ospite per 0-2. Gara approcciata in maniera totalmente sbagliata dai bianconeri, che sono stati dominati dagli umbri per quasi tutta la durata del match. L'unico a rendersi pericoloso e a creare vivacità nelle manovre di gioco della Juve è stato Luis Hasa, il migliore in campo dei suoi. Di seguito tutti i voti dei bianconeri.DAFFARA 6 - Incolpevole sui gol subiti e reattivo su un paio di occasioni degli ospiti, ben respinte dal portiere bianconero.SAVONA 5,5 - Leggermente meglio rispetto ai suoi compagni di reparto, ma non impeccabile in fase di contenimento.POLI S.V. - Sfortunata la sua partita, che dovrà abbandonare dopo appena 7 minuti di gioco a causa di un infortunio.MUHAREMOVIC 4,5 - Grandissima ingenuità in occasione dell'azione che ha portato al calcio di rigore per il Perugia, stendendo in maniera grossolana l'attaccante avversario in area.PEROTTI 6 - Si inserisce di più nell'area di rigore avversaria e prova diverse volte a saltare l'uomo. Non lascia il segno come dovrebbe, ma almeno ha provato a dare una scossa alla squadra.COMENENCIA 5 - Fuori tempo e fuori forma sia in fase di spinta, ma soprattutto in quella di copertura, perdendo quasi sempre i duelli con gli esterni del Perugia.HASA 6,5 - E' sicuramente il migliore in campo della Juve e lo si è notato dalle grandi giocate effettuate in mezzo al campo. Prova a dare una vivacità diversa in zona gol, sfiorando la rete in un paio di occasioni.SALIFOU 5,5 - Anche lui, come i suoi compagni, è poco determinante in fase di impostazione e gli attaccanti ne hanno risentito.TURICCHIA 5 - Sono mancate le sue rifiniture in zona offensiva. Spento nelle idee di costruzione, senza quasi mai ispirare gli attaccanti bianconeri.GUERRA 5 - Praticamente assente per quasi tutta la durata del match, la sua prima conclusione verso la porta avversaria la si registra infatti solo al minuto 76.MANCINI 6 - Prova a dare una marcia in più in fase offensiva affacciandosi diverse volte dalle parti dell'estremo difensore avversario, ma senza mai lasciare il segno.All. BRAMBILLA 5 - Gara totalmente sbagliata sia dal punto di vista tattico, ma anche sotto l'aspetto della gestione delle fasi di gioco.STIVANELLO 5,5 - Entra dopo una manciata di minuti al posto di Poli, ma non riesce a contenere gli attacchi del Monza, lasciandosi quasi sempre dominare dagli avversari.ANGHELE' 5,5 - Non riesce a dare una svolta alla partita, mostrandosi macchinoso e a volte poco lucido nelle scelte di gioco.MBANGULA 6 - Entra bene in campo e prova a dare un contributo maggiore rispetto a quanto si è visto prima del suo ingresso sul terreno di gioco.NTENDA - S.V.MARESSA - S.V.