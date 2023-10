Tra pochi minuti laospiterà al Moccagatta il, in quella che sarà la sesta giornata del campionato di Serie C. Fino ad ora i bianconeri hanno collezionato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, con la squadra di Brambilla che vuole continuare a seguire la scia dell'ultimo periodo, rivelatosi positivo. Bianconeri che devono fare a meno di Huijsen, Nonge e Yildiz, tutti e 3 convocati in prima squadra da Allegri. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre e la cronaca live del match.Daffara; Savona, Poli, Muharemovic; Perotti, Comenencia, Hasa, Salifou, Turicchia; Guerra, Mancini. A disposizione: Scaglia, Maressa, Mbangula, Ntenda, Rouhi, Citi, Valdesi, Doratiotto, Stivanello, Anghelé. All. Brambilla.Furlan; Paz, Angella, Vulikic, Bozzolan; Torrasi, Bartolomei, Kouan; Seghetti, Vazquez, Matos. A disposizione: Abibi, Cancellieri, Iannoni, Bezziccheri, Acella, Ricci, Cudrig, Lisi, Morichelli, Giunti, Souare, Mezzoni. All. Baldini45' - Termina ora il primo tempo.44' - GOL PERUGIA - Gli ospiti segnano con un calcio di rigore trasformato da Vazquez, dopo un fallo commesso ingenuamente da Muharemovic ai danni di Matos.34' - Ancora Juve pericolosa, grazie ad una bella azione individuale di Hasa, che però conclude alto di pochissimo.21' - Prova ad uscire fuori la Juve, affacciandosi alla porta di Furlan con una conclusione di Mancini, che però termina alta sopra la traversa.11' - Arriva la prima ammonizione del match ai danni di Bozzolan per un brutto intervento su Perotti.7' - Primo cambio per la Juve. Poli non ce la fa, al suo posto subentra Stivanello.2' - Ci prova subito il Perugia con una conclusione di Vasquez ben respinta da Daffara, sulla ribattuta Matos manca incredibilmente il tap-in vincente.1' - Inizia il match in questo istante.