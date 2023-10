DaDomenica 22 ottobre alle ore 14:00 la Juventus Next Gen ospita il Perugia.JUVENTUS NEXT GEN-PERUGIA, DOVE VEDERLALa gara tra Juventus Next Gen e Perugia, valida per la 9a giornata del Campionato Serie C - Girone B, sarà visibile in diretta su Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go.