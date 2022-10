Riparte la stagione della Juventus Next Gen che nell'ultimo turno di campionato non é scesa in campo, era in programma il match con il Vicenza poi posticipato, a causa dei tanti impegni nazionali. Dopo due sconfitte consecutive, i bianconeri di Brambilla cercheranno oggi - fischio d'inizio alle 17:30 -, di rialzare la testa, contro la Pergolettese.: in attesa: in attesa: Sig. Antonio Di Reda della sezione di Molfetta