Designata la squadra arbitrale del match tra, valido per la sesta giornata di campionato di Serie C: a dirigere la sfida in programma domenica 2 ottobre alle 17.30 sarà Antoniodella sezione di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Massimiliano Starnini di Viterbo e Davide Merciari di Rimini; scelto come quarto uomo, invece, Mattia Caldera di Como. La squadra di mister Massimoandrà in cerca del riscatto dopo la sconfitta per 3 a 2 subita contro il Renate all'ultimo turno giocato prima della pausa per le Nazionali.