DaUn gruppo cosciente delle proprie potenzialità, una squadra che lavora bene, una Next Gen che vuole a tutti i costi uscire da un inizio di stagione complicato.Daouda Peeters ci racconta questa fase del campionato.«Stiamo lavorando bene in allenamento – commenta – Ci manca davvero solamente solo il gol in partita, ma l’ultima partita, pareggiata 0-0, ci ha dato fatto muovere la classifica e dato fiducia verso la prossima trasferta: giochiamo a Foggia, contro una squadra forte, e sappiamo che è tutto possibile, perché siamo convinti di quello che stiamo facendo, in allenamento e anche in campo».E aggiunge: «Anche un pareggio è un buon punto di partenza: logicamente tutti vogliono vincere, ma sappiamo come abbiamo lavorato, come ci siamo allenati. Vogliamo vincere a Foggia, abbiamo bisogno di 3 punti, perché ci serve un successo per sbloccarci. Ci siamo concentrati continuiamo a concentrarci sulla fase di possesso, e non aver preso gol nell’ultima partita conferma che siamo sulla strada giusta, manca solo il gol, anche per convincerci del nostro valore. Sappiamo come fare per attaccare la porta avversaria, ma serve solamente sbloccarci anche nelle partite, siamo convinti che basti poco»IL RUOLO DI PEETERS«Io sono felice e sto benissimo, sono uno dei giocatori di esperienza nel gruppo e mi prendo questa responsabilità, voglio aiutare i ragazzi più giovani, perché questa è un’avventura nuova per tutti, siamo in un girone particolare. Ed è questo che mi chiede il mister: aiutare i ragazzi a “stare lì” mentalmente per tutta la partita, perché tecnicamente sappiamo che siamo nella giusta direzione»