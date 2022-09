Emanueleha parlato ai canali ufficiali del club bianconero dopo la vittoria dellacontro il(2-0), alla quale ha anche contribuito con un gol. Ecco il suo commento: "C'è grande soddisfazione per questo bell'inizio. Il nostro auspicio, ovviamente, è quello di continuare così, con questo atteggiamento molto positivo. Siamo un gruppo di ragazzi cristallini che ha tanta voglia di lavorare, di mettersi in gioco e di iniziare insieme un percorso che speriamo ci possa portare il più lontano possibile. Ho trovato anche il gol oggi e per un attaccante è sempre importante segnare, viviamo per questo e non poteva esserci giornata migliore di quella di oggi".