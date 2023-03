L'allenatore del Vicenza Vincenzo Modesto ha parlato della sfida di Coppa Italia contro la Juve Next Gen.'Questa è la mia prima finale in carriera e non so quanti dei miei ragazzi ne abbiano mai giocata una. È bellissimo perché giocheremo in uno stadio molto importante. Inoltre, non sarà una gara secca bensì con andata e ritorno. Siamo pronti per giocare questa partita che sarà molto affascinante e bella da vivere'.