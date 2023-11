Paoloallenatore dell'Arezzo ha parlato così dopo la gara contro la Juventus Next Gen."Il risultato non è positivo ma la squadra ha fatto una buonissima gara, anche in inferiorità numerica abbiamo creato occasioni. Ai ragazzi posso dire poco, hanno dato tutto quello che avevano. Il primo tempo è stato equilibrato in quanto a palle gol: la Juve ne ha avute, noi anche e Daffara ha fatto due o tre parate importanti. Peccato perché eravamo partiti bene, siamo andati sotto alla prima azione loro. E un’autorete del genere la paghi".