Le parole di Fabio Gallo, allenatore dell'Entella, ai canali ufficiali del club ligure:"È un recupero non semplice perché affrontiamo una squadra di talenti, non sarà una partita facile. La classifica è ferma e per noi questa diventa un’occasione per dare ancora più valore alla vittoria di sabato con il Rimini. Temo la qualità dei singoli della Juve, ci sono ragazzi di grandissima prospettiva che arrivano da tutta Europa. Sono giocatori che amano la prestazione. Il fatto che si giochi a metà settimana è qualcosa di diverso rispetto alla routine.".