L'allenatore della Pro Vercelli Gardano ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della gara persa contro la Juve Next Gen.'Una partita in cui abbiamo avuto un’occasione subito, poi quando resti in 10 diventa difficile, ancora più difficile se lo ci resti per 70 minuti. C’è grande rammarico perchè sono sicuro che, per quello che ho visto nel proseguo della gara, avremmo anche vinto la partita. Per settanta minuti in dieci abbiamo subito pochissimo e fisicamente stavamo meglio di loro nel finale. Diventa un po’ stucchevole commentare cose di questo genere, chi vince esulta e chi perde spiega'.