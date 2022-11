Ai canali ufficiali della Juventus, il giovane Palumbo ha manifestato tutto il suo entusiasmo per la vittoria ottenuta e per il primo gol personale in questo campionato.'Sono felicissimo di avere aiutato la squadra a portare a casa altri tre punti molto importanti e che questo sia stato il mio primo gol con la maglia della Juve. Stiamo attraversando un buonissimo momento di forma e dobbiamo continuare così pensando già alla prossima partita contro il Mantova all’Allianz Stadium. Quali emozioni proveremo? Chiaramente sarà fantastico giocare in uno stadio così importante, ma noi dovremo scendere in campo con l’obiettivo di affrontare questo match come tutti gli altri. Sarà questa la nostra forza e soltanto così potremo provare a portare a casa un’altra vittoria'.