A distanza di pochi mesi, una rivincita di quello che é andato in scena nei playoff di Lega Pro. Ancora una volta di fronte- all'epoca Under 23 -, e. Per quel che riguarda i veneti le ambizioni sono sempre le stesse: provare la promozione diretta in Serie B. La squadra di Brambilla, però, ha già dimostrato all'ultima contro il Pordenone di non temere le corazzate della categoria.: 0-0: Senko, Mulazzi, Nzouango, Stramaccioni, Turicchia; Zuelli, Barrenechea, Besaggio; Sekulov, Cudrig, Iling-Junior.. Raina, Daffara, Muharemovic, Da Graca, Verduci, Bonetti, Rafia, Cotter, Iocolano, Lipari, Palumbo, Cerri, Sersanti, Citi.Brambilla: Donnarumma, Valentini, Belli, Dezi, Vasic, Russini, Liguori, Jelenic, Cretella, Calabrese, Ghirardello.. Zanellati, Mangiaracina, Ilie, Piovanello, Ceravolo, Radrezza, Gagliano, Franchino, De Marchi.. Caneo: Sig. Valerio Crezzini della sezione di Siena14' - Dezi si presenta dal dischetto: TRAVERSA PIENA e Belli sbaglia sulla ribattuta14' - RIGORE PER IL PADOVA, Barrenechea incrocia le gambe con Vasic11' - Prosegue il forcing degli ospiti, Juve in difficoltà6' - Spinge il Padova, Cretella ci prova da lontano ma la conclusione è molto alta sopra la traversa1' - Via al match!