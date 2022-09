Arriva la prima sconfitta stagionale della Juve Next Gen che perde 2 a 1 contro il Padova; non arriva la rivincita dopo i playoff dello scorso anno. La squadra ospite fa la voce grossa al Moccagatta e fin dai primi minuti prende possesso del pallino del gioco e si piazza nella metà campo bianconera: giustifica così le ambizioni di alta classifica e l'obiettivo della promozione in Serie B. Si vede una buona Juve nella parte centrale del primo tempo e a inizio ripresa, ma il match é fortemente condizionato dall'ingenuità di Mulazzi che in pochi minuti raccoglie un doppio giallo e al 37' lascia i compagni in dieci.- Incolpevole sui gol, quando serve si fa trovare pronto- La sua partita dura poco più di mezz'ora, prima di lasciare il campo per espulsione. Un'ingenuità che mette in difficoltà la squadra, evitabile, ma anche questo fa parte del percorso- Perde De Marchi nell'azione dell'1 a 0 padovano, prima non dà mai la sensazione di sicurezza al reparto (Dal 77' CERRI sv)- È lui a detenere le chiavi della difesa bianconera: l'onda d'urto del Padova è potente, ma riesce a gestirla e guidare i compagni- Nei pantaloncini griffati Juve ha le tasche di Eta Beta: sfodera sempre l'opzione per fare la cosa giusta, in fase offensiva e in fase difensiva. No, non sta sentendo il salto dalla Primavera, ma sul finale cala drasticamente- Meglio nello sporcare le traiettorie altrui che nel disegnare le proprie: tanti errori quando c'é da verticalizzare e ribaltare l'azione (Dal 46'- Entra alla grande, crea occasioni pericolose e fa tremare la difesa padovana)- Parte male, malissimo. In grande difficoltà in fase difensiva, è costretto a inseguire e concede un rigore. Poi sale di tono e prende in mano il gioco della Juve, ma é di nuovo in ritardo nel chiudere Liguori nell'1 a 0. Bene in costruzione, molto male in difesa. Stoico nel finale: torna in campo anche se in preda ai morsi dei crampi, per aiutare la squadra, gli va dato grande merito per questo- L'occasione più pericolosa lato Juve arriva dai suoi piedi grazie ad uno slalom nell'area padovana che mette in mostra le grandi doti tecniche. Quando serve, però, dimostra anche propensione al sacrificio e alla fase di interdizione (Dal 70'- Non riesce a far scattare la scintilla)- Un buono scambio con Besaggio e poco altro. Il Padova gli chiude le praterie per liberare la gamba e, di fatto, lo annulla (Dal 46'- Si guarda con Barrenechea, Liguori ne approfitta e segna l'1 a 0)- Solo contro tutti, fa quello che può e lo fa discretamente bene. Partita di sacrificio, non gli si poteva chiedere molto in fase finalizzativa (Dal 70'- Prosegue il lavoro di Cudrig, sgomita, lotta, ma senza poter essere pericoloso negli ultimi metri)- Il copione è il solito: il talento é niente senza la continuità. Rimane un grande enigma, l'ottimo spunto nel finale, il rigore guadagnato e segnato, sono un segnale importante, ma non basta per la sufficienza- La partita è fortemente condizionata dall'espulsione di Mulazzi, a questo si aggiunge che il Padova si é dimostrata essere squadra più pronta e che giustifica le ambizioni di classifica. A metà primo tempo e a inizio della ripresa, però, si vede una buona Juve