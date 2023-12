È stata designata la squadra arbitrale del match tra, in programma sabato alle 16.15. La sfida, valida per la 19^ giornata di Serie C, sarà diretta da Francescodi Faenza. Scelti come assistenti Giuseppe Lipari di Brescia e Gianluca Scardovi di Imola, mentre il quarto uomo sarà Angelo Davide Lotito di Cremona. Per la squadra bianconera di mister Massimo Brambilla sarà fondamentale centrare una vittoria per dare continuità al successo di ieri contro la Virtus Entella e provare ad allontanarsi quanto prima dalle zone più calde della classifica.