Designata la squadra arbitrale del match tra, turno infrasettimanale valido per la quarta giornata di Serie C. A dirigere la sfida sarà Fabriziodi Palermo, coadiuvato dagli assistenti Daljit Singh di Macerata e Domenico Russo di Torre Annunziata. Il fischio d'inizio è previsto alle 20.45 di domani, martedì 19 settembre. Fondamentale per i bianconeri centrare una vittoria, dopo le due sconfitte consecutive con Pescara e Rimini.