La Juve Next Gen torna a vincere in campionato dopo un mese. La squadra di Brambilla batte l'Olbia 2 a 1 e lo fa al termine di un match in larga parte dominato, con una prestazione convincente. Soffre solo nel finale quando i sardi provano il forcing: dopo il doppio vantaggio la pecca della Next Gen é stata quella di abbassarsi un po' troppo, ma senza mai andare davvero in debito di ossigeno. Certo, poi, che avere a disposizione Yildiz, Huijsen e Nonge fa tutta la differenza del mondo.DAFFARA 6.5 – Sa che, probabilmente, presto perderà il posto per Crespi. Ma la cosa non lo demotiva, anzi. Prova a mettere in difficoltà BrambillaHUIJSEN 6.5 – San Siro o il Moccagatta non cambia nulla. La solita calma, il solito apporto in costruzione, la solita attenzione difensivaSTIVANELLO 5.5 – Perde di vista Nanni che salta alle sue spalle e accorcia le distanze. Peccato, la prestazione fin lì era positivaMUHAREMOVIC 6 – Cavuoti lo manda fuori giri e non sempre riesce ad arginarloSAVONA 6.5 – Torna a correre a tutta fascia, briglie sciolte la corsia di destra diventa suaSALIFOU 8 – C’è la doppietta e non è poco. Ma c’è, soprattutto, una prestazione maiuscola, la migliore da quando è a Torino dopo tanti tentennamentiHASA 7.5 – Un paio di mesi. Tanto ci è voluto ad Hasa per diventare leader della Next Gen, dopo averlo fatto in Primavera. Da lui passano quasi tutte le azioni, compreso l'assist per il gol di MbangulaNONGE 6.5 – Che classe! Quando dialoga con i compagni trova spazi tra le linee che mandano in confusione gli avversari. Quando si incaponisce, invece, sbatte contro il muro. Ma il conto delle cose positive supera decisamente gli errori (Dal 70’ PALUMBO 6 – Dà ordine al centrocampo)TURICCHIA 6 – Non riesce a entrare nel match, pochi palloni toccati, poche sgroppateYILDIZ 7 – Non c’è bisogno di farla tanto lunga: è fuori categoria. Sfortunato nel non trovare il gol: finisce con i crampi e questo dice molto (Dall’85’ MANCINI sv)GUERRA 6.5 – Ci mette un po’ ad entrare nel vivo, quando lo fa crea occasioni e serve l’assist a Salifou (Dal 70’ MBANGULA 7 – Contribuisce a impensierire la difesa, ha il merito di chiudere il match nel finale)All. BRAMBILLA 7 – Tre punti e prestazione convincente, una delle migliori. Certo, con quei tre del 2005 cambia tutto, ma i segnali positivi arrivano da più fronti