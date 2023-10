Torna in campo la: domenica 29 ottobre, alle 14, fischio d'inizio della partita contro l'Olbia.Di seguito la lista dei giocatori convocati per questo turno. Da sottolineare la presenza dei "big", ovvero Nonge, Yildiz e Huijsen, tutti e tre in prima squadra anche nella gara contro il Verona di ieri sera.2 Savona4 Huijsen5 Muharemovic6 Maressa7 Hasa8 Nonge10 Yildiz11 Mbangula13 Poli14 Mulazzi17 Guerra18 Ntenda19 Rouhi21 Palumbo23 Mancini24 Citi25 Scaglia27 Valdesi28 Doratiotto29 Salifou30 Daffara31 Stivanello32 Turicchia33 Perotti36 Anghelé45 Crespi