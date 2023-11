Lasabato 25 novembre 2023 è tornata alla vittoria in campionato. Un successo per 1-0 contro l'Arezzo che ha risollevato i bianconeri in classifica, permettendogli di avvicinarsi con ancora più entusiasmo all'ottavo di finale di Coppa Italia Serie C. Il match, anche in questo caso in gara unica, i bianconeri lo giocheranno contro la Lucchese, in Toscana. Fischio d'inizio alle ore 16:15 di oggi, martedì 28 novembre.«La Coppa Italia per noi ha grande valore. Nelle prime due partite della competizione hanno trovato più spazio alcuni giocatori che avevano giocato meno in questo inizio di stagione e il risultato è stato ottimo. La voglia di mettersi in mostra e la giusta determinazione hanno fatto la differenza contro Pro Vercelli e Torres e adesso ci attende una nuova prova. Contro la Lucchese sarà una gara difficile, ma noi vogliamo provare ad andare il più avanti possibile nella competizione. Ci piacerebbe provare a ripetere il percorso dello scorso anno, arrivando in finale e magari vincendola questa volta (ride, ndr)».