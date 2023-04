. Che sarebbe il secondo in cinque anni di storia, niente male per una squadra che, al di là del risultato, lavora anche e soprattutto per un obiettivo più grande quale la crescita di giovani talenti da consegnare poi a chi sta "sopra". Questa sera alle 20.30 lasi gioca il secondo e ultimo atto della finale di, contro unfavorito sia per una questione ambientale, essendo la cornice del match quella di uno Stadio "Romeo Menti" sold out, sia per il risultato dell'andata, il 2-1 di un mese fa davanti ai 20.000 dell'Allianz Stadium.I bianconeri di mister Massimo, ad ogni modo, hanno già dimostrato di saper ribaltare tutto: lo hanno fatto in semifinale contro il Foggia, con un altro 2-1 dopo i primi 90', e hanno tutta l'intenzione di ripetersi oggi, come ha assicurato lo stesso tecnico che si è detto impegnato "nel, perché il rischio in questi casi è quello di andare fuori giri". Per la Next Gen, del resto, sarà la partita più importante (una vittoria le spalancherebbe anche le porte della fase nazionale deidi Serie C).Motivo per cui sarà fondamentale anche l'apporto dei tre "tenori" scesi direttamente dalla prima squadra con il loro bagaglio di esperienza, ovvero Matias, Enzoe Samuel. Per tutti e tre, stando a Tuttosport, è pronta una maglia da titolare, così come per Deanche all'andata era out per squalifica. Per andare ai supplementari basterà un solo un gol. Per entrare nella storia serviranno testa, cuore e gambe.: Confente; Valietti, Pasini, Cappelletti, Ndiaye; Zonta, Cavion; Dalmonte, Stoppa, Greco; Ferrari. A disp. Brzan, Iacobucci, Bellich, Sandon; Begic, Oviszach, Mion, Scarsella, Giacomelli, Della Morte, Mores, Rolfini. All. Thomassen: Daffara; Riccio, Poli, Huijsen; Barbieri, Sersanti, Barrenechea, Iling; Soulé, Sekulov; Da Graca. A disp. Raina, Muharemovic, Turicchia, Savona, Besaggio, Bonetti, Palumbo, Yildiz, Cotter, Cudrig, Cerri, Lipari. All. Brambilla