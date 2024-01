Nuovo nome per l'attacco della, che ha bisogno di rinforzi per non rischiare la retrocessione. Secondo quanto riportato da La Repubblica il club bianconero sta pensando a Marco, talentuoso fantasista classe 2005 che non sta trovando spazio nella, dove è approdato dopo una bella stagione in Serie C con il Pescara. La squadra di mister Massimo Brambilla potrebbe essere una buona soluzione per lui, che a Genova stanno valutando di cedere per liberare un po' di spazio in rosa. Se ne saprà di più, con tutta probabilità, non appena il mercato entrerà nel vivo.