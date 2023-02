Serie C 30° giornata

Next Gen AlbinoLeffe



La partita è stata posticipata a lunedì 6 marzo alle ore 17.00 — Juventus Next Gen (@JuventusNextGen) February 23, 2023

Altra novità nel calendario della. Come annunciato tramite Twitter dallo stesso club bianconero, infatti, la partita casalinga contro l'valida per la 30^ giornata di campionato di Serie C è stata posticipata a lunedì 6 marzo, con fischio d'inizio alle 17.00. Un po' di riposo in più per la squadra di mister Massimo, che giovedì 2 sarà impegnata all'Allianz Stadium nella finale di andata di Coppa Italia contro il Vicenza. Qui sotto il post.