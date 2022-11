Vittoria pesantissima della Juventus Next Gen che grazie alle reti di Rafia e Barrenechea batte 2 a 1 un Novara squadra candidata alla promozione. I bianconeri, così, muovono la classifica, danno continuità e cominciano a raccogliere quanto seminato durante la stagione.: 2-1: (Rafia 7', Marginean 53', Barrenechea 56'): Raina, Barbieri, Riccio, Poli, Turicchia; Sersanti, Barrenechea, Iocolano (Besaggio 76'); Compagnon (Cudrig 46'), Pecorino, Rafia (Mulazzi 86').. Daffara, Stramaccioni, Muharemovic, Sekulov, Da Graca, Verduci, Bonetti, Lipari, Ntenda, Palumbo.. Brambilla: Desjardins; Ciancio, Bertoncini, Carillo, Urso (Goncalves 76'); Masini, Ranieri (Peli 65'), Marginean; Gonzalez (Galuppini 76'), Tavernelli, Bortolussi (Buric 76').. Pissardo, Menegaldo, Di Munno, Bonaccorsi, Rocca, Khailoti, Diop, Benalouane, Calcagni.. Cevoli: Carillo (N), Cudrig (J), Sersanti (J), Benalouane (N): Sig. Marco Emmanuele della sezione di PisaFISCHIO FINALE80' - Doppia parata di Raina che mantiene i bianconeri avanti56' - GOL JUVE, dal limite dell'area staffilata di Barrenechea53' - GOL NOVARA, diagonale di Marginenan che supera Raina46' - Inizia il secondo tempoINTERVALLO29' - OCCASIONE NOVARA, tenta la deviazione vincente ravvicinata Bortolussi che centra il palo18' - Continua a spingere Barbieri sulla destra, il cross viene spazzato dalla difesa novarese7' - GOL JUVE, allarga il gioco Barrenechea, palla a Barbieri che mette in mezzo e trova Rafia che dentro l'area non sbaglia2' - Subito pericoloso Compagnon, conclusione che termina in corner1' - Via al match