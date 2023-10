Nonge convocato per il match odierno della Juventus NextGen contro il Gubbio. Assenti, invece, Huijsen e Yildiz.Tre giorni dopo il match disputato ad Alessandria contro il Perugia, terminato 0-2 in favore della formazione umbra, la Juventus Next Gen è chiamata a scendere nuovamente in campo.Nel pomeriggio di mercoledì 25 ottobre 2023, infatti, è in programma la sfida tra i bianconeri e il Gubbio. Questa volta è la squadra allenata da Massimo Brambilla a giocare in trasferta, in Umbria per la precisione. Fischio d'inizio alle ore 18:30.Di seguito la lista dei giocatori convocati per questo turno infrasettimanale, valido per la decima giornata di campionato.I CONVOCATI2 Savona5 Muharemovic6 Maressa7 Hasa8 Nonge11 Mbangula15 Comenencia17 Guerra18 Ntenda19 Rouhi21 Palumbo23 Mancini24 Citi25 Scaglia27 Valdesi28 Doratiotto29 Salifou30 Daffara31 Stivanello32 Turicchia33 Perotti36 Anghelé37 Bassino45 Crespi