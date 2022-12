da titolare per Tommaso Mancini con la @JuventusNextGen pic.twitter.com/8vTKd5l7sS — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) December 17, 2022

Esordio tra i professionisti per Kenan. Il trequartista classe 2005 ha disputato quest'oggi i suoi primi minuti nel campionato di Serie C con la maglia della, entrando a gara in corso nel match di campionato contro lache i bianconeri hanno poi perso 3 a 0. Una giornata comunque memorabile per lui, così come per Luis(convocato per la prima volta da mister Massimo, che però non l'ha utilizzato) e per Tommaso, alla sua prima partita da titolare con l'ex Under 23.