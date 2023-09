Non solo Livano Comenencia (subito protagonista con un gol a 44 secondi dal fischio d'inizio). Anche Dikeni, nuovo acquisto della, ha avuto modo di esordire con lanel match di ieri sera contro il, poi perso dai bianconeri per 4 a 3, entrando sul terreno di gioco al 67' al posto di Luis Hasa. Per lui - centrocampista classe 2003 prelevato in prestito dal Werder Brema - qualche buona giocata, in una partita dalle mille emozioni per entrambe le squadre.