Intervenuto in conferenza nel giorno dell'arrivo in nerazzurro di Roberto Samaden, nuovo responsabile del settore giovanile, l'ad dell'Lucaha parlato della scelta del proprio club di lanciare una squadra, la seconda in Italia dopo la. Ecco il suo annuncio: "Abbiamo deciso di fare uno sforzo per aiutare ulteriormente i nostri ragazzi a diventare professionisti. Il 7, con il, sapremo di più. Lavorare non ci ha mai fatto paura, speriamo di raccogliere risultati. Noi lavoriamo tanto, cerchiamo sempre di lavorare, anche a costo di non comunicare troppo. Le difficoltà dell'ultima Primavera sono state un'esperienza molto utile".