Niente sfida contro il, quest'oggi, per Samuele. A causa di un problema alla schiena il centrocampista dellanon sarà a disposizione di mister Massimo, che infatti non ha potuto nemmeno inserirlo nella lista dei convocati diramata questa mattina. Esclusi anche Dean Huijsen e Kenan Yildiz, ormai stabilmente in Prima squadra.