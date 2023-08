Dopo aver ingaggiato il classe 1989 Simone Guerra, lamette nel mirino un altro giocatore d'esperienza: si tratta di Marco Ezio, centrocampista 31enne attualmente svincolato dopo due stagioni in Croazia con la maglia dell'Hajduk Spalato. Il club bianconero - secondo quanto riportato da TMW - gli ha proposto un contratto annuale, ma deve fare i conti con la concorrenza delcon cui ha già giocato qualche tempo fa. La trattativa potrebbe decollare nei prossimi giorni, per regalare a mister Massimo Brambilla un regista che già conosce la Serie C.