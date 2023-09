Il giocatore della Juve Next Gen Tarik Muharemovic ha rilasciato delle dichiarazioni al canale ufficiale del club alla vigilia della sfida contro l'Ancona, dove si è soffermato anche sull'unione del gruppo.'La squadra è carica, il gruppo è unito e lo dimostra in ogni singolo allenamento. In questo senso il ruolo del capitano, Poli, e degli altri compagni più esperti è fantastico perchè parlano tanto con noi più giovani e ci spingono sempre per tenere alta la tensione e per continuare a lavorare con determinazione. Siamo convinti che presto vedremo i risultati del nostro duro lavoro'.