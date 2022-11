Quello dellaè sicuramente un grande momento. I ragazzi di Brambilla hanno ottenuto quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare, riuscendo a portarsi all'ottavo posto in classifica. In piena corsa per l'accesso ai playoff, che è l'obiettivo dei bianconeri. In generale, solo il Pordenone, in testa al campionato, ha tenuto il passo della Juve nelle ultime partite.