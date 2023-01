L'allenatore del Vicenza Modesto ha parlato ai canali ufficiali del club al termine della gara persa contro la Juve Next Gen.'Da quando abbiamo sbloccato la partita, con diverse occasioni create, di cui qualcuna clamorosa, eravamo messi bene in campo, ma poi subito l’uno a uno, dovevamo essere più cattivi, nel senso che dovevamo percepire il pericolo. Dobbiamo crescere di squadra, anche su queste cose, dobbiamo farlo in fretta perché non possiamo avere cinque minuti di blackout totali, nei quali perdi una partita del genere, nonostante la prestazione fatta fino al nostro goal'.